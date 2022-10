Àlàyé rèé lórí fọ́nrán fídíò tó ṣàfihàn ẹ̀kun omi lórí afárá Thirdmainland

A tun de pẹlu atupalẹ iroyin ofege to n ja rain lawujọ.

Iroyin yi jẹyọ latara fido iṣẹju aaya mẹtala kan to gbode ti ẹka to n tọpinpin iroyin ofege BBC sọ pe eeyan kan pin loju opo Twitter ni ago mẹjọ kọja iṣẹju mẹẹdogun lalẹ ọjọ Kọkanlelogun oṣu Kẹwaa 2021.

Ninu fidio naa, eeyan naa ya fọnran yi lati inu ọkọ lori afara Thridmainland eyi to jẹ ko dabi pe ẹkun omi waye.

Ko sẹyin ipenija ẹkun omi ti awọn ipinlẹ Naijiria to wa leti bebe omi odo ọya n koju.

O to eeyan ẹgbẹta ti ẹkun omi yi ti mu ẹmi wọn lọ ti ọpọ dukia si ṣofo.

Atupalẹ aworan yi taa tun ṣe fihan pe kii ṣe aworan to ṣẹṣẹ jade bi kii ṣe pe o ti jade tipẹ ninu iroyin kan lati ọdun 2020 to ni nkan ṣe pẹlu afara Third Mainland yi.