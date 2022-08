Ọlọ́pàá tó bá gbá fóònù yin láti yẹ̀wò. ọdaràn ni – Agbẹnusọ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá

A n sa ipa wa lati fọ ileeṣẹ ọlọpaa mọ

Agbẹnusọ ọlọpaa naa ni ileesẹ ọhun n ṣe gbogbo ohun to le ṣe lati ri pe wọn yọ awọn kọlọrọsi to n ba orukọ ileeṣẹ naa jẹ danu.

“Ko si ọlọpaa kankan ni Naijiria lonii ti yoo sọ fun mi pe oun ko mọ awọn nnkan wọnyii nitori ara awọn nnka ti an kọ wọn nile ẹkọ ọlọpaa niyẹn.”

Ileeṣẹ ọlọpaa yoo tẹsiwaju lati maa ba awọn alaigbọran wi

Adejobi sọ pe gbogbo iṣe ileeṣẹ naa lo wa in ibamu pẹlu ofin, awọn yoo si tẹsiwaju lati maa fi iya to tọ jẹ eyikeyi ọlọpaa to ba tapa si ofin.