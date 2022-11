Yóò nira fún APC láti borí Makinde ní Oyo àmọ́ ... – El-Rufai

wákàtí kan sẹ́yìn

Ki lo mu Nasir El-Rufai sọ eyi?

Nibi akanṣe eto idagbere fun oludari agba ileeṣẹ to n ri si eto ọgbin alarobọ, Nteranya Sangiga eyi to waye nilu Ibadan ni El-Rufai ti sọ ọrọ naa lọjọ Ẹti.

El-Rufai ni ẹwa to wa ninu Naijiria ni oniruuru aṣa ati iṣe eniyan lọtọọtọ, o ni oun ṣe nnkan ti oun lero pe o dara, bẹẹ si ni oun naa ṣe nnkan to dara fun ipinlẹ rẹ.

El-Rufai ṣapejuwe Seyi Makinde ati Akinwumi Adesina ti Banki idagbasoke ilẹ Afirika gẹgẹ akinkanju to n fi ipa rere silẹ to si ni wọn n fun awọn ọmọ Afirika ni ireti pe Afirika lee di ohun to ba fẹ da to ba ṣiṣẹ karakara.