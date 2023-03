Mọ̀ síi nípa mẹ́ta nínú àwọn olùdíje sípò gómìnà ìpínlẹ̀ Oyo

Onimọẹrọ Oluwaseyi Makinde

Oriṣiriṣi ẹgbẹ oṣelu lo darapọ mọ ki o to di pe o di ọmọ oye fun ẹgbẹ oṣelu 'People’s Democratic Party (PDP)' lọjọ kọkandinlọgbọn oṣe kẹsan an ọdun 2018, ti o si jawe olubori ninu eto idibo si ipo Gomina ti o waye lọjọ kẹtalelogun oṣu keji ọdun 2019, pẹlu onka ibo 515, 621.

Teslim Fọlarin

Adebayo Adelabu "Pẹnkẹlẹmẹsi"

Adelabu kekọọ gba iwe ẹri akọṣẹmọṣẹ lati ọdọ ajọ to n ṣe akoso awọn onimọ iṣiro idokowo, 'Institute of Chartered Accountants of Nigeria (ICAN)' ki o to rin irinajo lọ gba awọn ọkanojọkan iwe ẹri imọ ẹkọ ni awọn ile ẹkọ bii, Harvard, Stanford, Wharton, Columbia, Kelloggs, Euromoney, ati 'University of London'.