Wo ohun tó yẹ kí o mọ̀ nípa olùṣírò owó àgbà àkọ́kọ́ Nàìjíría Akintola Williams tó kú lẹ́ni ọdún 104

Oríṣun àwòrán, The Guardian Life

ìṣẹ́jú 39 sẹ́yìn

Akintola to gbajugbaja ninu iṣẹ iṣiro owo jade laye lẹni ọdun mẹrinlelọgọrun un.

Ko fẹ si ibi ti eeyan yoo ti ri aworan Pa Akintola ti ogbontarigi oniṣiro yi ko ni mura dẹẹdẹ pẹlu suuti to gbafẹ.

Ọjọ Aje, ọjọ kọkànlá oṣu kẹsan an ọdun 2023 yìí ni a gbọ iroyin iku Pa Williams lati ile rẹ niluu Eko.

Koda, oṣu kẹjọ to lọ yìí ni oloogbe naa ṣe ayẹyẹ ọjọ ibi ọdun mẹrinlelọgọrun rẹ.

Wọnyi ni awọn koko to yẹ kí o mọ nipa ilumọọka oluṣiro owo, Pa Akintola Williams ti di oloogbe.

Oniṣowo pataki lati ilu Abeokuta ni baba to bi Pa Akintola iyẹn, Z.A Akintola ṣe nigba naa lọhun.

Baba tiẹ gangan si jẹ akọwe to ba awọn oyinbo ṣiṣẹ nigba ijọba amunisin ko to wa da ileeṣẹ agbẹjọro tiẹ silẹ lẹyin to kawe gboye ni ilẹ Gẹẹsi.