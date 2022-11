Atiku, ẹ̀ẹ̀méló lo fẹ́ máa jáde dupò, lọ jókòó jẹ́ẹ́ – Bola Tinubu

Oludije sipo aarẹ lẹgbẹ oṣelu APC, Bola Tinubu ti ṣe yẹyẹ oludije lẹgbẹ oṣelu PDP, Atiku Abubakar lori iye igba to ti dije du ipo aarẹ lorilẹede Naijiria.

Tinubu lọ sọ ọrọ yii lasiko to ṣe ipade pẹlu awọn ara agbegbe Niger Delta, ti Ọba Pere ti Gbaramatu, Oboro-Gbaraun II (Aketekpe, Agadagba) lori awọn ohun to fẹ fun awọn araalu.

Atiku to jẹ ẹni ọdun mẹrindinlọgọrin lo ti kuna ni ẹẹmarun un to ti dijẹ du ipo aarẹ ni ọdun 1992, 2007, 2011, 2015 ati 2019.

‘’Orilẹede Naijiria ko nilọ awọn onirọ nipa statistic, ẹ dibo fun awọn to mọ ọna.’’

Awọn ohun amayedẹrun ti ẹ fẹ to fi mọ afara, ileẹkọ giga fasiti ati gbagede iṣere ni agbegbe Ogidigben ni maa ṣe fun yin.

Tinubu ni awọn ohun to wa si ọkan oun leleyii, ti oun yoo si ṣe fun awọn eniyan.

Kabiyesi bi mo ṣe duro si iwaju yin yii awọn to ku to n dije du ipo ko pọ rara. Ẹyọkan sọ wi pe oun ni Atiku, igba meloo lo fẹ dije du ipo ni Naijiria? Ẹ lọ sọ fun pe ko lọ joko, o to gẹ!