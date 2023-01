Wọ́n rán EFCC láti wádìí mi tórí bàlúù ti mo rà - Adeboye

Pasitọ agba ni ijọ The Redeemed Christian Church of God, RCCG lagbaye, Pasitọ Enoch Adeboye ti ṣalaye ohun ti oju rẹ ri pẹlu ajọ to n gbogun ti iwa ijẹkujẹ atawọn iwa aitọ miran lorilẹede Naijiria, EFCC nitori baluu aladani to ra lọdun diẹ sẹyin.