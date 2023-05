Ọkùnrin kan pokùnso l'Eko, àwọn oníṣẹ̀ṣe ṣètùtù rẹ̀

Wọn ti ri oku arakunrin kan to pokunso lagbegbe NEPA Junction ni ilu Agboroko ni ipinlẹ Eko.

Iroyin sọ pe ọkan lara awọn oṣiṣẹ mọkaliki atọkọṣe to wa nitosi ibi ti iṣẹlẹ laabi yii ti ṣẹ lo ri oku arakunrin naa nigba to wọle si ẹnu iṣẹ ni owurọ ọjọ ti wọn ri oku rẹ.

okun bẹliti ọkọ kan to ri lagbegbe ibi ti awọn fọga to n tu taya ọkọ ṣe nibẹ wa, lo si fi so ara rẹ lọrun pa.