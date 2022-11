Ọwọ́ ọlọ́pàá tẹ ìyàwó ilé tó fi ọmọ odó pa ìyálé rẹ̀ lójú orun

wákàtí 2 sẹ́yìn

Ileeṣẹ ọlọpaa nipinlẹ Bauchi ti gbe obìnrin kan to lu iyale rẹ pa, lọ sile ẹjọ́.

Arabinrin Maryam Ibrahim ni iroyin sọ pe o fi ọmọ odó lu oloogbe Hafsat Ibrahim, iyawo ti ọkọ rẹ kọ́kọ́ fẹ, ní ori, to si yọrí si iku rẹ.

Ọkọ awọn obinrin mejeeji, Ibrahim Sambo tó fi iṣẹlẹ naa to àwọn ọlọ́pàá létí sọ pe ni nkan bi ọsan ọjọ́ náà, ni iṣẹlẹ naa waye.

" Wọn sare gbe obìnrin naa lọ si ileewosan ni abule Gar nitori ọgbẹ́ to ni, nibẹ ni dokita si ti kede pe o ti kú."

Afurasí naa, Maryam, jẹwọ fun awọn ọlọpaa pe ni owurọ ọjọ kejilelogun, oṣu Kọkanla, olóògbé Hafsat, fi ẹran dindin (Tsire) kan, rán ọmọ rẹ ọkùnrin, Abdulaziz Ibrahim, to jẹ ọmọ ọdún marun-un, si oun.

Ọlọ́pàá ni lẹyin eyi ni Maryam, ranṣẹ pe Faiza Hamisu, to jẹ iyawo aburo ọkọ rẹ, lati ṣàlàyé nkan to sẹlẹ fun.

" Ibinu lo fi lọ si ile ìdáná, to si gbe ọmọ odó to fi fọ́ iyaale rẹ ni ori níbi to ti n sùn ninu yàrá re. "