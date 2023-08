Mo fọwọ́ mi gbé ọmọọmọ mi sin nítorí àìṣedédé ètò ìlera Nàìjíríà – Akpabio, ààrẹ ilé aṣòfin Nàìjíríà

Lorilẹede Naijiria, ọpọ eeyan lo maa n ro wi pe awọn inira ati ijakulẹ ijọba ti mẹkunu n dojukọ kọ kii ṣẹlẹ si awọn olowo ati awọn to di ipo iṣejọba mu.

Amọsa, aarẹ ile igbimọ aṣofin agba lorilẹede Naijiria, Sẹnetọ Godswill Akpabio ti sọ wi pe, aisan ti n ṣe ọgọfa naa lo n ṣe ọọdunrun, ohun to ba n ṣe abọyade gbogbo ọlọya lo n ṣe.

‘Ọmọ mi fẹrẹ ya were, ida ọgọta ẹjẹ lo pada ko si si dokita abi nọọsi kankan nitosi lalẹ ọjọ naa'

Sẹnetọ Akpabio ni nṣe ni ọmọọmọ oun naa n gba omi lo ba gbodi laarin oru laisi oṣiṣẹ ilera kankan nibẹ to lee ran an lọwọ.

“O n wa omi lati mu. O yi titi lori ilẹ ile iwosan naa bọ sita ninu iri owurọ to n sẹ. Ko si dokita bẹẹni ko si nọọsi kankan lati ran an lọwọ. O da ẹjẹ lara ni titi ti o fi padanu ida ọgọta ninu ọgọrun ẹjẹ to wa lara rẹ.”