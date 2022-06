Kí ló fa gbas-gbos láàrín ìjọba àpapọ̀ àti Oyedepo?

wákàtí kan sẹ́yìn

Bishop Oyedepo àti Femi Adesina tahùn síra wọn lórí ibi tí Naijiria dé dúró

Inu ṣọọṣi ni Oyedepo ti sọ oko ọrọ si ijọba ki ijọba to fesi pada loju opo Twitter.

Ki ni Oyedepo sọ?

Lasiko to n sọrọ lori pẹpẹ iwaasu rẹ lọjọ Aje, Oyedepo sọ pe ijọba Buhari lo buru ju, to tun ni iwa jẹgudujẹra julọ ninu itan ijọba to ti n tukọ Naijiria.