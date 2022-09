NDLEA rí agbésùnmọ̀mí mẹ́jọ mú nínú ìgbó Akure lásìkò tí wọn ń wá àwọn tó ń gbé òògùn olóró

Ọwọ ti tẹ arakunrin kan ẹni ọdun mẹtalelaadọta, Ehiarimwiam Osaromo Emmanuel, lasiko to n gbe oogun oloro lọ si orilẹede Italy.

Ọkunrin naa to jẹ akanda ẹda ni Ajọ to n gbogun ti aṣilo oogun, NDLEA ni ọwọ wọn tẹ ni papako ofurufu Murtala Muhammed Airport, ni ilu Eko to si n lọ si orilẹede Italy.