'Láti ojú orun, ohùn kan máa ń tọ́ka ewé àti ègbòogi sí mi, báyìí la ṣe ń ṣe agbo fún ǹkan ọmọ ọkùnrin'

"Lati kekere, mo jẹ ẹni to fẹran ewe ati egbo ati iṣẹṣe, wọn sọ fun mi pe nigba ti mo maa fi gbọnju mọọ, iya baba mi to n ṣee ti jade laye".

Eniola Alagbo tun mẹnu ba bi o ṣe dagba, awọn ipenija to doju kọ ati bo ṣe bori rẹ to jajabọ lọwọ iporuru ọkan to n baa finra nigba naa lẹyin igba to padanu ẹbi rẹ.