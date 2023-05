Buhari gbọdọ̀ ṣàlàyé bó ṣe ná $460m tó yá lọ́wọ́ China láti fi pèsè CCTV sílùú Abuja - Ilé ẹjọ́

Owo naa ni ijọba sọ pe oun yoo fi so ẹrọ ayaworan CCTV kaakiri ilu Abuja fun awọn araalu amọ iṣẹ naa fori ṣọpan.

Adajọ Emeka Nwite lo paṣẹ ọhun lasiko to n da ẹjọ kan ti ajọ ajafẹtọ ọmọniyan, SERAP, pe ijọba.

Nwite paṣẹ fun ijọba apapọ lati kede gbogbo iye owo to san fun awọn ileeṣẹ to jẹ ti ilẹ China ati awọn ileeṣẹ abẹle to gbe akanṣe iṣẹ naa fun.