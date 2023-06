CBN gbẹ́sẹ̀ kúrò lórí gbèdéke iye "dollar" tóo lè kó sínú akoto owó ilẹ̀ òkèrè rẹ

ìṣẹ́jú 42 sẹ́yìn

Ni bayii wọn lanfaani lati ko owo dọla ti ko ju ẹgbẹrun mẹwaa sinu akoto owo wọn lojumọ kọọkan leyi to si jẹ pe tẹlẹ, iroyin ni ko ju ẹgbẹrun marun lọ eyi to jẹ ko nira fun awọn ara orilẹede mii bii Naijiria lati lee fi owo dọla wọn ṣe nnkan pupọ.

Atẹjade naa sọ pe ''awọn to ba ni akanti owo ilẹ okere ko ni ni idiwọ kankan fun wọn lati lo owo to wa ninu akoto wọn. Awọn to ni akanti yi ni aaye lati lo $10,000 lojumọ tabi owo to ṣe dede rẹ nipa oju opo ifowo ranṣẹ''