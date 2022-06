'Ọba wa, "Fon" kìí kú nìlùú tiwa! Èèwọ̀ ni'!

'Ọba wa, "Fon" kìí kú nìlùú tiwa! Èèwọ̀ ni'!

Ọba wa kìí kú, ó ma ń pòórá ni

Ohun lo mu ki awọn ara agbegbe Mankon fun gomina Adolphe Lele ni epe nitori o kede iḳu oba Fon Angwafor to jẹ ẹni ọdun mẹtadinlọgọrun.

Agbẹjọro Joseph Fru Awah to jẹ ọmọ ilẹ Makon to dantọ ni ‘’Fon ni ọba gbogbo ila Mankon ti awọn ara agbegbe naa n bu ọla fun’’

Wọn rii gẹgẹ bi alakoso isin ati igbagbọ wọn, ati ẹni to wa laarin ọrun ati aye, ana ati oni , aye yii ati aye to n bọ.

Ọdun 1959 lo gori aleefa gẹgẹ bi Fon Angwafor lll, to si jẹ ọba akọḳo ti yoo lọ si ileẹkọ lasiko ti awọn kan gbagbọ wi pe awọn ọmọ araalu lo n lọ si ileẹkọ.

O kawe yanju to si ni iwe ẹri imọ nipa iṣẹ agbẹ lọna igbalode, niti iṣ̣e agbẹ lo wọpọ julọ ni agbegbe naa.

Awọn ara Angwafor wọn ma n pe ọba wọn ni ọba Solomon to wa ninu Bibeli.

Bakan naa lo ni ọpọlọpọ iyawo to fi mọ awọn ọdọlangba, eleyii ti wọn so pe wọn pọ lorisirisi.

Amọ awọn kan bu ẹnu atẹ lu ọba naa pe oun lo wa ni idi bi wọn ṣeṣe ajọsọpọ laarin awọn ọmọ ilẹ Cameroon to n sọ Ede Faranse ati awọn to n sọ ede oyinbo.

Ipo yii lo di mu ki o to poora laipẹ yii.

Eewọ ni ki awọn eniyan sunkun Ọba to poora.

Eewọ ni lati sọ pe wọn ti sin ọba wọn, bẹẹ si ni ko gbọdọ si ẹnikẹni to gbọdọ sunkun lori ọrọ ọba naa.

Wọn sọ okuta lu ọba tuntun

Ni ọjọ ti ọba naa gori oye ni awọn eniyan wọ aṣọ pelebe lati ara ọgẹde ati bamboo, ti oke ara wọn si wa ni ṣiṣi yatọ fun awọn obinrin to wọ bra dudu.

Ọba tuntun naa to jẹ ọmọ Fon Angwafor ni wọn sin de aafin ọba.

Lasiko to n lọ si inu aafin naa ni awọn eniyan ri to n fi ẹsẹ rin, lai wọ aṣọ si oke ara re yatọ si aṣọ funfun penpe to wọ si ibadi rẹ.