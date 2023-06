Wo àwọn gbajúmọ̀ ọmọ Yorùbá tí ilé ẹjọ́ dájọ́ ikú fún

Ẹya Yoruba jẹ ẹya to maa n wa alaafia, to si korira iwa idaluru abi ọdaran ni gbogbo ọna.

Ọwọ yẹpẹrẹ si kọ ni Yoruba fi n mu agbega aṣa ati iṣe wa to da lori iwa ọmọluabi ati iwa rere ni awujọ.

Ọ̀mọ̀wé Ramon Adedoyin

Bákan náà ló jẹ́ olùdásílẹ̀ ilé ẹ̀kọ́ Oduduwa University àti ilé ẹ̀kọ́ gbogbonìṣe, The Polytechnic, Ile-Ife, ìpínlẹ̀ Osun.

Ní ọdún 2009 ló dá ilé ẹ̀kọ́ fásitì Oduduwa University, tó sì ti dá The Polytechnic sílẹ̀ láti ọdún 1984.

Ó tẹ̀síwájú láti gba oyè ọ̀mọ̀wé ní ilé ẹ̀kọ́ All Saints University School of Medicine, New York lọ́dún 1996.