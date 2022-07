Ó kéré tán ènìyàn 33 kú lásìkò tí ọkọ̀ bọ́ sínú omi

O kere tan eniyan mẹtalelọgbọn ti padanu ẹmi wọn lẹyin ti ọkọ akero to gbe awọn eniyan jabọ sinu omi lẹyin to kuro lori afara.

Ijanu ọkọ to da iṣẹ silẹ lo fa ijamba ọkọ

Nibayii, wọn ti bẹrẹ si ni wa awọn ti wọn padanu ẹmi wọn ninu ijamba ọkọ naa, to si ṣeeṣe ki iye awọn eniyan to ku ninu iṣẹlẹ naa pọsi.

Awọn ti iṣẹlẹ naa ṣoju wọn ni ọkọ akero naa lo dede kuro ni oju ọna afara to wa to si bọ sinu odo Nithi River to to iwọn ogoji mita.