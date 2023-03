Mo borí ìdìbò Ààrẹ 2023, máa dẹ fí hàn ọmọ Nàìjíríà - Peter Obi

Oludije sipo aarẹ labẹ asia ẹgbẹ oṣelu Labour Party fun ibo aarẹ ọdun 2023, Peter Obi ti sọrọ lori esi ibo ti ajọ INEC kede laipẹ yii.

Nilu Abuja ni Obi ti ṣe ipade pọ pẹlu akọroyin lẹyin ọjọ kẹfa ti idibo ti waye, to si o da oun loju pe oun bori eto idibo to waye lọsẹ to kọja.

Obi ni oun setan lati tan imọlẹ si gbogbo ohun to so kunkun ni ọna ofin lati fi han gbogbo aye pe oun ni oun bori eto idibo to kọja.

Alaga ajọ INEC ti kede Bola Tinubu ti ẹgbẹ oṣelu APC gẹgẹ bi ẹni to jawe olubori eto idibo naa pẹlu apapọ ibo to ju milọnu mẹjọ lọ.

Obi ni eto idibo to waye jina si otọọ, to si jẹ pe irọ ni wọn gbe jade.

"Eto idibo yoo wa ninu itan Naijiria pe ohun lo ku diẹ tako ju".

Lati igba ti ajọ INEC ti kede oludije sipo aarẹ ẹgbẹ oṣelu APC gẹgẹ bi aarẹ ti ilu sẹsẹ dibo yan ni ọpọlọpọ eeyan ti bẹrẹ lati ma fi apa janu lori esi ibo naa.

Ẹgbẹ oṣelu Labour bori ipinlẹ mejila sugbọn apapọ ibo gbe wọn si ipo kẹta ninu irinajo lati di aarẹ orilẹede Naijiria.

Lati bori ipo aarẹ orilẹede Naijira, oludije gbọdọ ni ida mẹdọgbọn ibo lati gbogbo ipinlẹ lorilẹede Naijiria .

"N ko ti jawọ lori ọrọ Naijiria"

Oludije Labour Party ni oun si ni igbagbọ ninu orilẹede Naijiria tuntun, to si rọ awọn ọmọ Naijiria lati kopa ninu eto idibo gomina to n bọ lọna.

Obi ni oun ko lẹdi pupọ pẹlu ẹgbẹ oṣelu kankan sugbọn oun lẹdi apupọ pẹlu gbogbo ọmọ orilẹede Naijiria to n binu lroi esi ibo ti INEC kede.

Bakan na ni Obi rawọ ẹbẹ si awọn ọmọ Naijiria pe ki wọn ma kuro lorilẹede Naijiria nitori oun wa pẹlu wọn lati mu ayipada de ba Naijiria.