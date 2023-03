‘’Ìwádìí fihàn pé ọmọ mi, Whitney Adeniran, gan mọ́ná ni’’

ìṣẹ́jú 56 sẹ́yìn

Abilekọ Blessing Adediran to jẹ iya ọmọ ileẹkọ Chrisland to ku laipẹ yii ti salaye pe iwadii ile iwosan ti ṣafihan ohun to pa ọmọ naa.