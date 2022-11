Ọwọ́ ta ni ìwé ẹ̀rí Adeleke wà? Báyìí ni ìgbẹ́jọ́ ṣe lọ láàrin Adeleke àti Oyetola ní Tribunal

ìṣẹ́jú 23 sẹ́yìn

Alaga ajọ naa nipinlẹ Osun, Ọmọwe Mutiu Agboke, sọ nile ẹjọ to n gbọ ẹsun awuyewuye to waye lẹyin idibo gomina ipinlẹ naa, lọjọ Iṣẹgun pe oun ko ni Form CF 001 ti Adeleke lo lọdun 2018 lọwọ mọ.

Oun to ṣẹlẹ nile ẹjọ Tribunal lọjọ Iṣẹgun

Nibi igbẹjọ eto idibo naa to waye nilu Osogbo, ni agbẹjọro olupẹjọ, Akin Olujimi (SAN) ti ran ile ẹjọ leti aṣẹ to pa fun ajọ INEC, lati ko awọn iwe ẹri Ademola Adeleke wa.

Ẹni to ṣoju alaga INEC, Ọgbẹni Sheu Mohammed, to tun jẹ igbakeji oludari idibo ati amojuto awọn ẹgbẹ osẹlu ninu ajọ naa, sọ pe Form CF 001 Adeleke ko si lọwọ INEC ti ipinlẹ Osun.

Ṣugbọn ọrọ to sọ yii ko tẹ agbẹjọro Gomina Oyetola lọrun, eyi to mu ko rọ ile ẹjọ lati paṣẹ fun Alaga INEC nipinlẹ Osun, Ọmọwe Mutiu Agboke, lati kọwe si olu ileeṣẹ INEC fun awọn iwe naa.

Kini ẹlẹri sọ fun ile ẹjọ?

Adeosun to jẹ aṣoju olupẹjọ ni ijọba ibilẹ Olorunda lasiko idibo gomina to waye ni oṣu Keje, sọ pe wọn ko lo ẹrọ to n sẹ ayẹwo orukọ oludibo, BVAS, ni ibudo idibo 749 to wa ni ijọba ibilẹ mẹwaa.