"Ìgbéyàwó àbúrò mí là lọ ṣe, lẹyìn ogójì ọjọ́ là tó jáde ní àhámọ́ ajínigbé"

ìṣẹ́jú 26 sẹ́yìn

A da ọkọ wa duro, ṣadede la ri awọn to yọ si wa pẹlu ibọn lọwọ''

A n rojọ lọ ninu ọkọ ki iro ibọn to mu wa duro. Ka to mọ ohun to n ṣẹlẹ, awọn agbebọn ti ja wa bọlẹ ninu ọkọ''