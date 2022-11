'Ọkọ̀ mi máà ń tẹ̀lé mi lọ rehearsal Onílù ká tó gbéyàwó àmọ́ bí mo ṣe kó wọlé tán báyìí, ó di nǹkan míì...'

wákàtí kan sẹ́yìn

Oluwakemi Famugbode amọ ti inagijẹ rẹ lori itage n jẹ Irawo kẹnu bọ ọrọ ilẹ kun lori nnkan ti obinrin to ba pe ara rẹ ni onilu tabi onijo n ri paapaa eyi to ba wa nile ọkọ ninu wọn.

"Ile ẹkọ girama ni mo ti bẹrẹ ilu lilu lẹyin ti mama mi ti kọ bi wọn ṣe n lu gangan lati kekere. Awọn to ju mi lọ ni ile ẹkọ n lu, wọn o lu u daadaa ni mo wa lọ gba a lọwọ wọn".

Mo pada kọ ọkọ mi silẹ tori bo ṣe n ti mi mọle ki n ma baa lu ilu

Irawo ni nnkan ti oju obinrin n ri nidi iṣẹ yii kii ṣe kekere paapaa ẹni to ba fẹ ọkọ to ba n jowu tabi ti ko nifẹ rẹ pẹlu iṣẹ to n ṣe.