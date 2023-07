Yóò ṣòro fún ológun láti gbàjọba ní Naijria nítorí...

Onimọ nipa eto abo kan, Akin Adeyi ti sọ pe yoo ṣoro ki awọn ologun to fi ipa gbajọba ni Naijiria gẹgẹ bo n ṣe waye lawọn orilẹ-ede Afirika mii to yi Naijiria ka lẹnu ọjọ mẹta yii.

Ọrọ yii lo n jade lẹyin iṣẹlẹ ifipagbajọba to waye lana lorilẹede Niger, nibi ti awọn ologun orilẹede naa ti gba ijọba lọwọ Aarẹ Mohamed Bazoum.

Adeyi, to ti fi gba kan jẹ oṣiṣẹ ileeṣẹ ọtẹlẹmuyẹ Naijiria, DSS, sọ pe irufẹ ẹya ti pupọ awọn ologun Naijiria ti wa, awọn alakalẹ ti ijọba ti ṣe sẹyin ati awọn idojukọ to n ṣẹlẹ labẹle ni Naijiria yoo mu ko ṣoro ki ologun gbajọba.

Gẹgẹ bii ohun to sọ, awọn to n sọ pe o yẹ ki awọn ologun gbajọba ni Naijiria ko mọ ohun ti wọn n sọ, nitori ibẹrẹ ogun nikan ni eeyan n mọ, ko si ẹni to n mọ ipari ogun.