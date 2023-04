Àwọn dókítà tún fún ìjọba àpapọ̀ Nàìjíríà ní gbèdéke tuntun, tàbí kí wọ́n gùn lé ìyanṣẹ́lódì

Oríṣun àwòrán, other

ìṣẹ́jú 45 sẹ́yìn

Igbimọ adari ẹgbẹ awọn dokita ile iwosan agba to jẹ tijọba lorilẹede Naijiria, NARD ti fun ijọba apapọ Naijiria ni gbedeke ọsẹ meji bayii lati fi wa nnkan ṣe lori adehun to wa laarin awọn ati ijọba.

Ninu atẹjade kan ti wọn sita lẹyin ipade lọjọ mẹta igbimọ oludari to ga julọ lẹgbẹ naa eyi to waye ni ileewosan nla Federal Medical Center to wa nilu Abẹokuta ni ipinlẹ Ogun ni wọn ti yọju gbendeke naa sita.