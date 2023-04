Mo ti yí ohùn padà ẹ̀jẹ̀ kò lágbára ju omi lọ mọ́ – Portable

ìṣẹ́jú 7 sẹ́yìn

Gbajugbaja olorin takasufẹ, Portable ti ni ohun ti yi ohun pada lori ọrọ ti oun ma n sọ pe ẹjẹ lagbara ju omi lọ, ti awọn oloyinbo n pe ni Blood is thicker tha water.

Ohun ti owe yii tunmọ si tẹlẹ ni pe mọlẹbi ẹni ni ma n gbani silẹ ni ọjọ gbogbo nitori okun to so wọn pọ ni agbara ju awọn ọrẹ to ku lọ.