Ayé O,wo bí ọlọ́pàá ṣé hú òkú arábìnrin yìí nínú iyàrá ẹni tó lọ sìn ní gbèsè 50k

wákàtí kan sẹ́yìn

Ibẹ naa ni wọn larakunrin yi ti yin Kate lọrun to si sin oku rẹ sinu iyara rẹ.

Baba Kate, Dick Oguoh,sọ pe iṣẹ aṣọ tita yi ni Kate n ṣe lẹyin igba to pari ẹkọ rẹ ni Fasiti Novena.

''Lowurọ oni nigba taa tọ ipasẹ rẹ lọ si Okaka nibi to s fun mama rẹ pe oun n lọ sin gbese owo lọwọ ẹni to jẹ ni gbese, o jẹ iyalẹnu lati ri iru ibi to wa''