'Ọmọ mẹ́tàlá tí mo bí ni àgbàrá òjò gbé lọ'

wákàtí kan sẹ́yìn

Arakunrin Tulinabo Lumumba ti salaye bi ibanujẹ ṣe gba ọkan r, lẹyin to padanu gbogbo ọmọ mẹtala to bi sinu iṣẹlẹ omiyale to ṣọṣẹ ni orilẹede DR Congo.