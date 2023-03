Wo irú ìyà tí ìjọba UK, US fẹ́ fi jẹ àwọn ọmọ Nàìjíríà tó fa rògbòdìyàn lásìkò ìbò

wákàtí kan sẹ́yìn

Ijọba Ile UK ati orilẹede Amẹrika ti bu ẹnu atẹ lu bi rogbodiyan se bẹ silẹ lasiko ibo, eyi to fa ija ẹlẹyamẹya, titẹ ẹtọ ọmọniyan mọlẹ ati awọn kudiẹkudiẹ miiran to waye lasiko ibo gomina ati ile igbimọ asofin ipinlẹ to waye lọsẹ to kọja.