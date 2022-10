''Ọkùnrin 500 fipá bá mi lọ̀pọ̀ kí n lè dé ìlú òyìnbó''

wákàtí kan sẹ́yìn

Arabinrin kan to n jẹ Ada, ti sọ iriri rẹ lori ohun ti oju rẹ ri lati rin irinajo lọ silẹ Yuroopu.

Bakan naa lo sọ bi awọn ọkunrin to le ni ẹẹdẹgbẹta ṣe fipa ba lọpọ, ti ọpọ ninu wọn si ni arun ibalopọ HIV.

A sọ orukọ arabinrin yii ni Ada, lati da aṣiri bo lori itan aye rẹ to sọ.

Iṣẹ onidiri ni arabinrin yii n ṣe ni ipinlẹ Delta lasiko to pade ọkunrin kan to ni oun ni aburo kan to n ṣe onidiri ni Yuroopu, ti awọn oyinbo si fẹran irun awọn ọmọ Naijiria.