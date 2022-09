Kílódé tí Arapaja àti àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ amúṣẹ́yá PDP kan ṣe dá owó tó lé ní 100m padà?

ìṣẹ́jú 14 sẹ́yìn

Wahala abẹnu to n koju ẹgbẹ oṣelu Peoples Democratic Party ni Naijiria ti gba ọna mii yọ pẹlu bi iroyin ṣe gbode pe awọn ọmọ ẹgbẹ kan ti ṣe apapin owo fọọmu ti wọn gba lọwọ awọn oludije ipo.

Kaakiri oju opo ayelujara lawọn ọmọ ẹgbẹ PDP bi Ambassador Taofeek Arapaja to jẹ igbakeji alaga apapọ ni iwọ oorun Guusu Naijiira ati Alagag fagbegbe iwọ oorun Guusu Naijiria Olasoji Adagunodo ti n ṣafihan iwe ti wọn fi da owo pada.

Ninu iwe ti Arapaja kọ si Alaga ẹgbẹ PDP Iyorchia Ayu, o ni iroyin to gbode pe awọn ọmọ igbimọ amuṣẹya ti ba wọn pin ninu owo to to biliọnu mẹẹdogun owo fọọmu lo mu koun lo yẹ akanti oun wo.