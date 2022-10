Awuyewuye bẹ̀rẹ̀ láàrin aráàlú àti ọlọ́pàá nípa agbábọ́ọ́lù tó kú sórí pápá

Ọkunrin naa lo jade laye lẹyin to ṣubu lulẹ nibi to ti n gba bọọlu lori papa.

Ọlọpaa, China ni isẹlẹ naa ti waye, kii se ilu Eko - Araalu fesi fun Hundeyin

Ẹwẹ, Aawọn eeyan to fesi lori isẹlẹ yii sọ pe Hundeyin ko se iwadii to yẹ bii ọga ọlọpaa, ko to maa gbe ikede naa sita, to si n fun araalu ni iroyin eke gbọ.