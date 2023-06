Àṣírí tú! Ọwọ́ tẹ nọ́ọ̀sì, òṣìṣẹ́ ilé-ìwòsàn méjì l'Ondo f'ẹ́sùn jíjí olubi ọmọ tuntun

Awọn oṣiṣẹ mẹta ni ile-iwosan alabọde to jẹ ti ijọba ni ilu Emure n'ijọba ibilẹ Owo, nipinlẹ Ondo ni awọn ọlọpaa ti fi panpẹ ọba mu fun bi wọn ko ṣe le pese ibi ọmọ kan ti wọn bi si ile iwosan naa.

Rolake Adeyemi to jẹ nọọsi, Rukayat Afusipe to jẹ amugbalẹgbẹ rẹ ati obirin kan to jẹ ẹṣọ alaabo nile iwosan naa ni wọn ko si gbaga ọlọpaa lẹyin ti wọn kuna lati pese ibi ọmọ tuntun ti wọn gbẹbi rẹ nile iwosan ọhun.

Baba ọmọ to jẹ ọdọmọkunrin, Tunde Ijanusi, ẹni ọdun mẹtalelogun, ni iyawo rẹ, Joy John, ọmọ ọdun mọkandinlogun, bi ọmọ obinrin kan ni ile iwosan naa ni Ọjọbọ, ọjọ kẹẹdogun oṣu yii.

Ẹwẹ, ibi ọmọ ọhun ni wọn ko ri fun baba ọmọ tuntun naa, Tunde Ijanusi, lẹyin to beere fun-un lati lọ bo o mọ lẹ.

Awọn mọlẹbi Tunde lo pariwo sita nigba ti wọn gbọ pe awọn oṣiṣẹ ile iwosan naa ko lee pese ibi ọmọ tuntun ọhun fun baba rẹ.

Gẹgẹ bi baba ọmọ naa ṣe wi o ni: “nigba ti mo beere fun nọọsi to gbẹbi ọmọ mi ko wa fun mi ni ibi ọmọ naa, ẹnikan to n ba wọn fọ'ṣọ ni ki n wa wo ibi ti wọn tọju ẹ si.

“Bi a ṣe de ibẹ, mi o ri nkankan. Obirin naa waalọ pe awọn to ku wa pe ko si ibi ọmọ nibi ti wọn tọju ẹ si.

“Nigba ti nọọsi naa ati awọn to ku de, wọn ni ki n ma binu, ki n jẹ ka bo ọrọ naa mọlẹ.

“Wọn ni ki n ma fi ọrọ naa ṣe ariwo rara nitori aja lo gbe ibi ọmọ naa nibi ti wọn tọju e si.”

Iya ọmọ naa fi kun ọrọ ọkọ rẹ pe awọn nọọsi naa tilẹ ni wọn ko ni gba owo itọju lọwọ awọn ti wọn ba gba lati ṣe ọrọ naa ni oku oru.

Joy wi pe: “ẹbẹ mi si ijọba ati gbogbo araalu ni ki wọn ba mi gba ibi ọmọ mi jade ni gbogbo ọna ti wọn ba le lo tori mi o gbọ ri pe aja wọ ile iwosan waa gbe ibi ọmọ”.

Ìwadìí n lọ lọ́wọ́ láti mọ bí ibi ọmọ ṣe rìn jáde — Ọlọ́pàá

Alukoro ajọ ọlọpa nipinlẹ Ondo, Funmilayọ Ọdunlami-Omisanya, to fi idi ọrọ naa mulẹ lakoko to n ba akọroyin BBC News Yoruba sọrọ wi pe ni tootọ ni awọn agbofinro ti gbọ si ọrọ naa ti wọn si ti fi ofin gbe awọn mẹta to nii ṣe pẹlu ọrọ ọun.

Odunlami-Omisanya wi pe: “awọn mẹta ti wa ni ihamọ ọlọpaa ni ‘Owo Area Command’ ti wọn n fi ọrọ wa lẹnu wo. Lara wọn ni nọọsi kan, amugbalẹgbẹ rẹ ati obirin kan to jẹ ẹṣọ alaabo ni ile iwosan naa”.

Alukoro ajọ ọlọpaa naa fi kun pe awọn yoo wadi ọrọ naa finifini lati mọ ohun to ṣẹlẹ ni pato.

Kò sí nọ́ọ̀sì nínú àwọn tì ọlọ́pàá mú —Àjọ àwọn nọ́ọ̀sì

Ẹwẹ, ajọ awọn nọọsi nipinlẹ Ondo ti wipe ko si ọmọ ẹgbẹ awọn kankan to lọwọ ninu iṣẹlẹ naa.

Atẹjade kan lati ọwọ alaga ẹgbẹ naa, Kehinde Olomiye, ṣalaye pe ko si akọṣẹmọṣẹ nọọsi kankan ninu awọn to lọwọ ninu iṣẹlẹ naa.

Olomiye ni “a fẹẹ ki gbogbo aye mọ pe ko si akọṣẹmọṣẹ nọọsi kankan to lọwọ ninu iṣẹlẹ jiji ibi ọmọ gbe to waye nile iwosan alabọde to wa nilu Emure-ile nijọba ibilẹ Owo.

“awọn oṣiṣẹ eleto ilera meji ti ọlọpaa mu ati ẹṣọ alaabo to jẹ ikẹta wọn kii ṣe ọmọ ẹgbẹ wa tori pe wọn kii ṣe ojulowo nọọsi.