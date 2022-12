Gbèsè tí iye rẹ̀ tó ₦76b ni Oyetola fi sílẹ̀ fùn wa – Ìjọ̀ba Osun

Ijọba ipinlẹ Osun ti fẹsun kan ijọba Gboyega Oyetola to ṣẹṣẹ kuro lori alefa pe gbese ti iye rẹ to biliọnu mẹrindinlọgọrin naira lo fi silẹ de oun.

Agbẹnusọ gomina ipinlẹ naa, Olawale Rasheed, sọ pe akọwe agba ileeṣẹ eto iṣuna, Bimpe Ogunlumade lo fi ọrọ naa lede lasiko to n sọrọ lori ibi ti eto iṣuna ipinlẹ naa de duro.

O ni awọn gbese naa jẹ awọn owo oṣu, owo ifẹyinti atawọn owo mii to yẹ ki ijọba ana ti san lasiko to wa lori oye.

O ni “Ijọba Osun ti ṣawari gbese gọbọi kan to jẹ owo oṣu, owo ifẹyintin, atawọn owo mii to yẹ ki ijọba ana ti san ṣaaju, eyii ti iye rẹ to biliọnu mẹrindinlọgọrin naira.”