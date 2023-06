Lẹ́yìn ọdún méjì, gbajúmọ̀ òṣèré tíátà, Motilola Adekunle sọ ìdí tí ìgbeyàwó rẹ̀ fi túká

Lẹyin ti ilẹ ti ta si, Motilola ti wa sọrọ nipa ohun to fa a, ti igbeyawo oun se fori sanpọn.

Nigba to n kopa lori eto kan, Oyinmomo, ti fidio rẹ wa lori ayelujara, Osere tiata naa wa fidi rẹ mulẹ pe lootọ ni ipinya ti waye laarin oun ati ọkọ oun.

Ohun ti ko to ara wọn, ti ẹ ba n fi tipa fa a, yoo pada ja naa ni"

“Ologun ni ọkọ mi ana, ko nifẹ si ka maa gbera wa sita, osere ni emi, isẹ mi faaye gba ki aye mọ mi”

Nigba to n salaye ohun to faa, to fi kuro nile ọkọ, Motilola ni isẹ ologun ni ọkọ oun ana n se, ti ko si fẹ jẹ ki aye mọ oun.