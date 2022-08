''Láti ìgbà tí mo ti gbé ọmọ yìí nínú àtàn ní ayé mi tí yípadà''

Arakunrin Ben-Kingsley Nwashara ti salaye bi oun ṣe di baba ọmọ to he ni oju popo ni ibi ti wọn ju ọmọ naa si.

Nwashara to jẹ ẹni ọdun mẹtadinlọgbọn lo di baba lọsan ganagna lẹyin to ri ọmọbinrin kekere naa ni ẹgbẹ oju ọna ni ipinlẹ Enugu.

Bi iṣẹlẹ naa ṣe waye re e...

Arakunrin naa ni oun ati awọn ọrẹ oun mbọ lati ibi ayẹyẹ ni nkan ni aago mẹsan alẹ ni awọn ri nkan to dabi igi ni oju ọna.

''Mo kọkọ gbe lọ si ile iwosan fun itọju to peye, ti mo si na ọgọọgọ owo lati ri pe ara rẹ ya pada.''

''Lẹyin naa ni mo gbe lọ silẹ ti mo si ra nkan ọmọ to fi mọ ounjẹ fun.''

''Inu mi dun pe ara rẹ ti bọ si ipo, to si ti n ṣe ere pada.''

‘’Awọn eniyan ko naani ẹnikeji mọ, imọtara ẹni lo pọju’’

Arakunrin Kingsley ni alẹ ọjọ ti oun ri ọmọ naa gbe awọn eniyan wa nibẹ, ti ko si ẹni to du ẹmi ọmọ naa.

O tilẹ sọ wi pe awọn ọlọja to wa nibẹ sọ wi pe o ti lẹ ni ọjọ diẹ ti ọmọ naa ti wa ni ibẹ, ti awọn ko si fi ọwọ kan an nitori awọn ko mọ ẹni to ju u sibẹ.