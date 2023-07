Èló ni iye owó tó lè parí ilé oníyàrá méjì lásìkò yìí ní Naijiria?

Abraham MacHills gbe ọrọ yii sori ayelujara Twitter rẹ lọjọ Aiku to kọja, ọjọ kẹsan an oṣu keje

Atẹjade yii lo fa ọpọlọpọ awuyewuye lori ayelujara laarin awọn onkọle, awọn to mọ nípa eroja ile kíkọ ati awọn to ti kọ ile tabi ti wọn gbinyanju lati kọ ile.

Elo ni owo to le kọ ile loni ni Naijiria?

Akọwe fun ẹgbẹ Nigeria Institute of Building, Adelaja Adekanmi ni ko sẹsẹ fi milọnu marun-un ko ile oni yara meji pẹlu bi nnkan ṣe wọn lasiko yii.

"N5m ko le kọ ile, kí eeyan lọ sọja lati mọ bí nnkan ṣe wọn si. Apo simẹnti naa wọn, ayafi ti eeyan naa ba fẹ kọ ile fun ẹranko sugbọn to ba jẹ pe eeyan lo fẹ gbe ibẹ, owo naa kere."

"Fun ile gidi to jẹ fun eeyan, N5m ko le kọ."

"To ba jẹ awọn biriki tí ko ki n se igbalode ni, o sese nítorí onkọle ko ni na owo lori ọda ati kikun ile naa ati pe owo diẹ ni yoo fi fana ati omi wọ ile ọhun."

Kíkọ ile fun milọnu marun-un sese - Abraham Mac-Hill

Bi ọrọ naa se n fa ọpọlọpọ awuyewuye lori ayelujara, ileeṣẹ BBC News ba onkọle Abraham MacHills to gbe ọrọ naa sórí ayelujara sọrọ lori pe njẹ o ṣeeṣe lati fi milọnu marun-un kọ ile oni yara meji.

MacHills ni o ṣeeṣe nítorí oun ko nilo ilẹ to tobi ati pe o ṣeeṣe tí ilẹ ko ba ti n se ilẹ omi.

"Bilọki to to ẹgbẹrun meji ti to, gbogbo owo ti a maa sori ferese ni ko kọja N175,000.