Lẹ́yìn ìdúnkookò Makinde sáwọn òṣìṣẹ́ ṣóńṣó méjì pàdé, irin kan tẹ̀ fún ọ̀kan

wákàtí kan sẹ́yìn

Se ni ọgba ileesẹ ijọba ipinlẹ Oyo to wa ni Secretariat gbalejo awọn osisẹ lẹẹkan si nitẹsiwaju awọn iyansẹlodi ati iwọde wọn to n lọ lọwọ.

Igbesẹ naa si ni awọn osisẹ yii se lati gbena woju ẹkun gomina Seyi MAkinde to fohun lile ba wọn sọrọ lọjọ Satide to kọja.

Ninu ọrọ rẹ si ni gomina Makinde ti fọhun akin, to si ke sawọn agbofinro lati kọju oro sawọn osisẹ to n di awọn osisẹ yoku to fẹ sisẹ lọwọ lati wọle sọgba osisẹ naa.