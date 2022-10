Onítíàtà, ẹ tún ààrọ̀ yín ṣe, kẹ́ yé tọ̀rọ̀ owó kiri tí àìsàn bá dé lọ́jọ́ alẹ́ - Toyin Aṣẹ́wó tó re Mecca

6 Ọ̀wàrà 2022

Toyin Adegbola: Ó yẹ káwọn onítíátà pọnmi sílẹ̀ de òùngbẹ torí ọjọ́ alẹ̀

Gbajumọ osere tiata lobinrin, Yeye Oluwatoyin Adegbola, ti ọpọ eeyan mọ si Toyin Asẹwo to re Mecca ti foju abuku wo asa kawọn onitiata maa tọrọ owo lasiko aisan.

Adegbola, ẹni to gbalejo BBC Yoruba sọrọ ni ẹkunrẹrẹ nipa itan aye rẹ, ibi to ba igbe aye rẹ de ati isẹ tiata lapapọ.

Nigba to n tara poro lori asa to gbode kan, nibi ti wọn ti maa n tọrọ owo fawọn osere tiata to ba n saisan, Adegbola ni eyi ko bojumu rara.