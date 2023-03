Ààwẹ̀ Mùsùlùmí bẹ̀rẹ̀ lónìí, Sultan ti Sokoto kédè!

Oríṣun àwòrán, OTHERS

wákàtí kan sẹ́yìn

Aarẹ igbimọ apapọ fun awọn ẹlẹsin Islam ati Sultan ti Sokoto, Muhammad Sa’ad Abubakar ti fi aridaju han wipe wọn ti ri Oṣu tuntun ninu awọ sanmọ eyiun Osupa eyi to n saami ibẹrẹ Oṣu alapọnle ti Ramadan 1444AH.

Ninu atẹjade kan to jade loju opo Twitter igbimọ to n bojuto riri oṣupa ni Naijiria, Sultan ti Sokoto pe gbogbo Musulumi jakejado naijiria lati bẹrẹ aawẹ gbigba ni Ọjọbọ, ọjọ kẹtalelogun oṣu kẹta, ọdun 2023 lẹyin.

Ẹ ṣaanu awọn to toṣi laarin wa ki ara le dẹ wọn ninu ilu to le koko yii

“Gẹgẹ bi a ṣe n pari eto idibo gbogbogbo ọdun 2023 ti awọn adari si ti n yọju ni ipele ti ijọba apapọ ati ti ipinlẹ, nipa ifẹ Allah, a n funpe si gbogbo Musulumi lati lo oṣu mimọ yii fi gba adura fun aṣeyọri wọn lati tukọ gbogbo ọrọ to kan orilẹede nla wa, Naijiria”.

“A n pe awọn ti o ri jẹ laarin wa lati ṣeranwọ fun awọn to to ku diẹ kaato fun atawọn to toṣi lawujọ pẹlu ounjẹ lasiko oṣu Ramadan yii lati lee jẹ kawọn eeyan gbadun irọrun ninu bi ilu ṣe le koko yii.