‘Ọkùnrin tó bẹ́ sódò Ọ̀ṣun ti gbìyànjú láti gba ẹ̀mí ara rẹ̀ rí nígbà méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀'

ìṣẹ́jú 24 sẹ́yìn

Ọkunrin kan to gbiyanju lati gba ẹmi ara rẹ lọjọ Aje nilu Osogbo ni awọn agbofinro ti yọ oju ọrọ sita pe igba kẹta ree ti ọkunrin naa yoo gbiyanju ati gb’ẹmi ara rẹ ṣugbọn ti Ọlọrun ko fun un ṣe.

Arakunrin ọhun ti orukọ rẹ n jẹ Saheed Ọladeji, ti ọjọ ori rẹ ti dagba diẹ gbiyanju lati ko sinu odo Osun nibi afara to gba ori odo naa kọja ni Gbodofọn nilu Osogbo.

Arakunrin naa ti bẹ sinu odo naa tan ki awọn eeyan to wa nibẹ to ranṣẹ pe awon panapana lati wa doola ẹmi rẹ ki omi to gbe e lọ.