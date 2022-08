Irun imú mí jẹ ìwúrí, torí náà ni mo se ń bùgá káàkiri -Shyja,obìnrin tó ní irun imú bí ọkùnrin

Lọdun 2016, arabinrin Harnaam Kaur to jẹ olupolongo nini ifẹ si ara ẹni wọ akọsilẹ iwe itan Guiness World Records gẹgẹ bi obinrin to kere julọ lagbaye to ni irungbọn to kun fọfọ.