Ẹ̀hun ọ̀rọ̀ ni, kò sí ẹrí tó fíhàn pé ISWAP ló ṣé ikọlù sí ilé ìjósìn Owo -Fayemi

Lasiko to n kopa lori eto ileeṣẹ amohunmaworan Naijiria Channels TV kan lo ni ko si ẹri kankan to tka si ero pe iṣẹ ọwọ ISWAP ni ikọlu yi.

Fayemi to tun jẹ alaga ẹgbẹ awọn Gominha Naijiria ni kawọn eeyan jẹ kawọn agbofinro pari iwadii tan ki wọn to bẹrẹ si ni s ẹni to ṣe ikọlu naa.