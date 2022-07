Mo lérò pé yóò yé àwọn agbésùnmọ̀mí pé dídi aṣíṣẹ́kárakára tó ń pèsè ohun rere n’íṣòrò tó ń kojú Nàìjíríà?

ìṣẹ́jú 32 sẹ́yìn

Aarẹ orilẹede Naijiria, Muhammadu Buhari ti sọ ọrọ gba awọn agbesunmọmi to n ṣiṣẹ ibi kaakiri orilẹede pe oun lero pe wọn yoo ni oye pe ibi ti bata iṣoro ti n gbe ta orilẹede yii lẹ sẹ ni didi aṣiṣkara to n pese nkan rere.

Aarẹ n sọ eyi lọ́jọ́ Abamẹta ni ilu rẹ, Daura nibi to ti gbalejo awọn agunbanirọ to wa kii ku ọdun.

O wa gba awọn agunbanirọ to wa kii sọhun niyanju pe wọn woye tayọ ọrọ aṣa, ẹya ati ẹsin ninu biba ara ẹni ṣe to si rọ sii pe yan rinrin irinajo, didarapọ, ifarada ati idunadura laayo lati mọ riri awọn nkan daadaa to wa ni Naijiria.