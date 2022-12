Òtútù àmújù àti ìjí líle kọlu Amẹrika, èèyàn méjìlá kú, 1.5m èèyàn kò rí ìna ìjọba lò

Bẹẹ naa ni iji naa ṣakoba fun oju ọjọ lagbagbe Great Lakes, to jẹ ala ilẹ to so orilẹ-ede Amẹrika ati Canada papọ.