N kò nílo ẹ́sìn Mùsùlùmí, Krìstẹ́nì tàbí ẹ̀sìn ìbílẹ̀ àmọ́ ... - Wole Soyinka

ìṣẹ́jú 27 sẹ́yìn

O sọ eleyi nigba to n ṣe afihan iwe rẹ to pe orukọ rẹ ni ‘Of Power and Freedom’, eyi to waye ni Mike Adenuga Center to wa ni Ikoyi, nipinlẹ Eko, lọjọ Aiku ọsẹ yii.