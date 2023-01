Agbébọn jí èèyàn mẹ́ta ní Osun, bèèrè mílíọ̀nù márùn-ún náírà owó ìtúsílẹ̀

Oríṣun àwòrán, Others

ìṣẹ́jú 12 sẹ́yìn

Awọn agbebon na ni won ṣiṣẹ ijinigbe naa lọjọ eti to koja yii, oruko awọn ti wọn jigbe gẹgẹ bi ọlọpa ipinlẹ Osun ti so ni Hamzat Ibrahim, Deere Ibrahim ati okunrin eni odun mejidinlogoji (38) ti won ko tii da oruko e.

A gbo pe wọn ji wọn gbe ni inu oko wọn to wa ni agbegbe Ologun nijoba ibile iwo.

Okan lara awon ode ni ipinle naa nigba to n ba awon onkoroyin soro ni Osogbo so pe, “Fulani ni awon ti won ji gbe, oko ni won wa nigba ti awon ajinigbe naa de.” Ode na so pe awon ajinigbe naa ti kan si awon molebi ti won si beere fun milliọnu marun naira.