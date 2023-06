Ìjọba Nàìjíríà, ẹ yé jẹ gbèsè kún gbèsè mọ́ -DMO

Ajọ to n ri si amojuto gbese ọrun orilẹede Naijiria, DMO ti ke si ijọba apapọ orilẹede Naijiria pe ko dẹkun yiya owo kun owo to ti ya tẹlẹ.

Ileeṣẹ to n mojuto gbese ọrun Naijiria naa ṣalaye fun ileeṣẹ akoroyinjọ Reuters pe o ṣeeṣe ki gbese ọrun orilẹede Naijiria de gongo ida mẹtadinlogoji oṣuwọn igbe aye awọn eeyan rẹ (GDP) lati ida mẹtalelogun to wa lọdun to kọja.