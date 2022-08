Omíyalé pa èèyàn 1,033

ìṣẹ́jú 42 sẹ́yìn

Orilẹede Pakistan ti n beere fun iranwọ latọdọ awọn orilẹede agbaye lati koju ajalu ẹkun omi to n ba a finra.

Ajalu Ẹkun omi ti sọ ọpọ eeyan di alarinkiri lorilẹede Pakistan nibi ti wọn ti n wa ilẹ to gbẹ lati tẹdo si.

Ẹgbẹrun kan ati mẹtalelọgbọn eeyan lo ti ku nipasẹ ẹkun omi naa, mọkandinlọgọfa ninu wọn ni ẹkun omi ti ran lọ sọrun laarun wakati mẹrinlelogun bayii, gẹgẹbi ajọ to n ṣamojuto iṣẹlẹ pajawiri lorilẹede naa ṣe sọ.

Ọrọ ti Muhammad Fareed, to n gbe lagbegbe Keghan Valley ni ariwa Khyber Pakhtunkhwa sọ niyi.

Awọn igbesẹ ti ijọba ti n gbe lorilẹede naa

Oṣiṣẹ ileeṣẹ ọrọ abẹle nijọba orilẹede Pakistan, Salman Sufi tun fi to BBC leti pe ijọba orilẹede naa nilo iranwọ awujọ agbaye gidigid ni.

Olotu ijọba, Shebaz Sharif ni gbogbo idile to fara gba ninu ajalu ẹkun omi naa ni yoo gba owo iranwọ to to dọla mejilelaadọfa ($112) laarin ọsẹ kan.