Nnamdi Kanu kò lè kú sí àtìmọ́lé – Ilé ẹjọ́ gíga jùlọ sọ̀rọ̀ bí wọ́n ṣe tún sún ìgbẹ́jọ́ rẹ̀ sí Òṣù Kẹ́sàn-án

ìṣẹ́jú 39 sẹ́yìn

Ki ni esi adajọ lori ilera Nnamdi Kanu?

But di Supreme Court Judges afta dem look into dia schedule, tok say time no dey for dem until 14 September, 2023.